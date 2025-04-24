وزير المال يعرب عن ارتياحه لتأييد النيابي الذي حظي به قانون التعديلات على السرية المصرفية

أعرب وزير المال ياسين جابر عن ارتياحه للتأييد النيابي الذي حظي به قانون التعديلات على السرية المصرفية، ولاسيما بعدما تم إقراره بالمفعول الرجعي لمدة عشر سنوات وبعد إدخال تعديل جديد على المادة الثالثة من القانون والمتعلقة بتعديل المادة ١٥٠ من قانون النقد والتسليف لجهة شمول رفع السرية المصرفية "المدققين والقيمين المعينين وفقا للأصول من قبل مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف".



وقد أتت هذه العبارة بدلا من عبارة "وأي طرف ثالث" التي حذفها النواب في جلسة اللجان المشتركة التي كانت قد ناقشت التعديلات.



وعلم أن الوزير جابر كان يعمل على هذا التعديل منذ يوم أمس وأن مشاورات جرت في هذا السياق مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي أدت إلى اعتماد هذا التعديل.