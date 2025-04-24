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"الانتفاضة على الاستعلاء والظلم والتمييز"... اعتصام لرابطة الأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية

أخبار لبنان
2025-04-24 | 06:58
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"الانتفاضة على الاستعلاء والظلم والتمييز"... اعتصام لرابطة الأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية
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"الانتفاضة على الاستعلاء والظلم والتمييز"... اعتصام لرابطة الأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية

نفذت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي، اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية في الأونسكو، ثم انطلق المعتصمون في مسيرة نحو محيط مجلس النواب في وسط بيروت، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية.

وأكد المشاركون في الاعتصام، بأن تحركهم يأتي، "ردا على القرار الذي اتخذته وزيرة التربية مع الحكومة، والذي يتضمن وقف دفع بدل الانتاجية للاساتذة المتعاقدين، وللاكتفاء بإقرارها لصالح الأساتذة المسجلين في الملاك".

وأوضحت المتحدثة باسم المعتصمين، ان اعداد الاساتذة المشاركين في التجمع تفوق الـ2000 استاذ واستاذة، وأنه تحرك يأتي بعد سلسلة تحركات قاموا بها، من دون ان يصلوا الى أي نتيجة.

وأعلنت ان المعتصمين مصرون على لقاء وزيرة التربية في مجلس النواب، بعد ان أبلغوا قبل ظهر اليوم بأنها غير موجودة في مكتبها في الوزارة.

وشددت على أن مطلب الاساتذة في التعليم الاساسي الحصول على المساعدة الاجتماعية، كاشفة أن اساتذة التعليم الثانوي والمهني يحصلون على مبلغ 15 دولار لقاء ساعة تدريس واحدة، بالاضافة الى حصول من هم في الملك على زيادة في الراتب، في مقابل عدم حصول اساتذة التعليم الاساسي على اي زيادات.

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