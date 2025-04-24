مجلس النواب بدأ مناقشة اقتراح قانون يتعلق ببلدية بيروت

اقر مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و 2 و 12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة باكثرية النواب .

وبدأ مجلس النواب بمناقشة إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلدات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدم من النواب غسان حاصباني - نقولا صحناوي - نديم الجميل - فؤاد مخزومي - فيصل الصايغ - هاغوب ترزيان.