تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ يعترض على قرار الحجار...

زار وفد من لجنة، المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار لإبلاغه بإعتراض التجمع على قراره الذي عاد فيه عن قرار المدعي العام السابق غسان بعويدات والذي منع استلام أي ورقة من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.



وقصد تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت بعدها مكتب القاضي البيطار الذي لم يكن في مكتبه فما كان بهم إلا أن تركوا له رسالة إعتراضية على المسار الذي يعتمده خلال تحقيقاته مهددين بالتحرك ضده في الشارع.



في المقابل، علمت الـLBCI أن القاضي البيطار سيستمع الى رئيس الحكومة السابق حسان دياب غداً.