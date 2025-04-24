برّي: لا تأجيل للانتخابات البلدية…وعلينا كمجلس نواب امتصاص الخطاب الطائفي

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية لمجلس النواب إلى السادسة مساء، واعلن إرجاء مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية الى لجنة مختصة، واكد ان" لا تأجيل للانتخابات البلدية" .

وقال ردا على مداخلات نياببة اخذت طابعًا طائفيًا حول الانتخابات البلدية : "هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور ".