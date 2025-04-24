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رئيس الكتائب حول الانتخابات البلدية: إما التوصل إلى نوع من الاتفاق لمرة واحدة أو العمل على حصول توافق سياسي
أخبار لبنان
2025-04-24 | 08:54
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رئيس الكتائب حول الانتخابات البلدية: إما التوصل إلى نوع من الاتفاق لمرة واحدة أو العمل على حصول توافق سياسي
اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال الجلسة التشريعية أن" نقاشًا كهذا حول الانتخابات البلدية في بيروت لا يثار على بعد أسبوعين من الانتخابات ومعالجة مواضيع بنيوية كالمناصفة وصلاحيات المحافظ لا تتم على عجل".
وقال: "لدينا خيار من اثنين إما التوصل الى نوع من الاتفاق لمرة واحدة فقط يؤمن الاستحقاق ضمن الشراكة والعيش المشترك في هذه الانتخابات على أن ننتقل بعدها فورًا إلى معالجة هذا الإشكال الذي ليس سوى نموذج عن مشاكل البلد الكثيرة أو العمل على حصول توافق سياسي يضمن مشاركة الجميع ويؤمن المناصفة".
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