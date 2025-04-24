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توضيح من المكتب الإعلامي في وزارة التربية...
أخبار لبنان
2025-04-24 | 09:48
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توضيح من المكتب الإعلامي في وزارة التربية...
بعد تداول عدد من المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بأخبار حول مضمون اللقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي في قصر بعبدا، اضافةً الى مضمون نقاشات اجتماع لجنة التربية النيابية، أكد المكتب الاعلامي لوزيرة التربية ان ما ورد من معلومات وتصريحات نسبت اليها حول مضمون اللقاء مع فخامة الرئيس وخلال اجتماع لجنة التربية النيابية غير دقيق.
ولفت المكتب الاعلامي إلى أن من يرغب بمعرفة حقيقة اللقاء مع رئيس الجمهورية عليه أن يراجع ما تم نشره على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية حصرًا.
من جهة ثانية، جدد التأكيد أن كل ما لا يصدر عن وزارة التربية عبر موقعها الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها لا يعبر عن الوزيرة كرامي او الوزارة.
من هنا، طلب المكتب الاعلامي لوزيرة التربية بالمهتمين بسير العملية التربوية التواصل مع المعنيين بالوزارة لإستبيان الحقائق قبل نشرها.
كما أكدت وزارة التربية ان اي خطوات يتم او سيتم اتخاذها على اي مستوى كان ، سيتم اطلاع المعنيين عليها مباشرة.
أخبار لبنان
المكتب
الإعلامي
وزارة
التربية...
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