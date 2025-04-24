"حزب الله" نفى تحالفه مع جهات سياسية في إنتخابات بلدية جبيل

نفت الماكينة الإنتخابية لـ"حزب الله" في منطقة جبل لبنان والشمال "نفيًا قاطعًا الخبر الوارد في أحد المواقع الإخبارية ويتحدث عن تحالف حزب الله مع جهات سياسية أخرى في انتخابات بلدية جبيل".



ولفت البيان الى أن "حزب الله يؤكد بأن الاستحقاق البلدي والاختياري هو استحقاق تحدد مساراته بالدرجة الأولى العائلات ويحمل طابعًا إنمائيًا وخدماتيًا أكثر منه سياسي".