جابر للـLBCI: اقرار مجلس النواب التعديلات على قانون السرية المصرفية خطوة جيّدة جدًا..وصندوق النقد رحّب بها

أكد وزير المال ياسين جابر ان "اقرار مجلس النواب التعديلات على قانون السرية المصرفية خطوة جيّدة جدًا".



وقال في حديث للـLBCI "وهذا يعبّر عن التزام مجلس النواب بالخطة الاصلاحية التي باشرت بها الحكومة، وهذا يُعطي انطباعًا جيّدا للبنان وللمجتمع الدولي".



واضاف "رحّب صندوق النقد بهذه الخطوة، على ان يكون هذا القانون نافذًا لتنظيم القطاع المصرفي".









