عون عرض مع بايراقداريان وأبي رميا ورابطة سيدة إيليج شؤونًا رياضية وإجتماعية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان التي أوضحت انها وضعت رئيس الجمهورية في صورة الجهود التوافقية التي تقوم بها للوصول الى انتخابات بالتزكية للجنة الأولمبية اللبنانية.



واستقبل الرئيس عون، رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا، وعرض معه شؤونًا عامة ورياضية.



واستقبل وفدًا من رابطة سيدة ايليج برئاسة فادي الشاماتي، ضم صعود أبو شبل، كلوفيس الشويفاتي وتيدي أبو رجيلي.



وعرض الوفد لنشاطات الرابطة في الحقلين الروحي والاجتماعي والرعاية التي يؤمنها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لعملها.



وقدم الوفد للرئيس عون ايقونة سيدة ايليج وكتيبًا بعنوان "لبنان 1919- 2024 تاريخ دون عبر"، وهو يرسم الخط الزمني للاحداث في لبنان من العام 1919 وحتى العام 2024، وذلك انسجامًا مع رسالة الرابطة التي تهدف الى تنقية الذاكرة اللبنانية من آثار الحروب والنزاعات، مع تعزيز ثقافة التسامح وحل النزاعات بطرق سلمية، بعيدًا عن لغة العنف.



وأوضح الوفد انه اعتمد في هذا العمل الموضوعية الكاملة، حيث تم عرض الوقائع كما حدثت، من دون أي تحريف او تشويه، وترك للقارىء الحرية في تحليل الاحداث واستخلاص العبر.



وأمل ان يكون هذا المشروع نقطة انطلاق نحو رؤية اكثر شمولية وموضوعية لتاريخ لبنان المعاصر، تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتماسكها.