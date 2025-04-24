مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الخميس 1 أيار في عيد العمال

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة إدارية رقم 17/2025 بإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في عيد العمال.



وجاء في نص المذكرة: "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخميس في 1 أيار 2025، بمناسبة عيد العمال".



