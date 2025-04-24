توضيح من إعلام رئاسة الجمهورية: مبلغ الـ١٧ مليون يورو مُقدّم من المانيا والـ UNITAR هو الجهاز التنفيذي

أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أنه "عطفاً على الخبر المتعلق بزيارة وفد معهد الامم المتحدة للتدريب والبحث UNITAR ، إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، تجدر الاشارة في الخبر إلى أن مبلغ الـ١٧ مليون يورو مقدم من الحكومة الألمانية، ومعهد UNITAR هو الجهاز التنفيذي الذي سيتولى تنفيذ الهبة لجهة دعم الوحدات العسكرية التي قرر لبنان إرسالها إلى الجنوب والبالغ عددها ٤٥٠٠ عسكري".