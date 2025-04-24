مخزومي: لا سبب لتأجيل الانتخابات البلدية

أكد النائب فؤاد مخزومي أن "لا سبب موجبا لتأجيل الانتخابات البلدية"، وقال في مداخلة لقناة "أم تي في"، خلال عقد الجلسة التشريعية في مجلس النواب: "منذ عام 1972، ونحن نطبّق المناصفة من باب القناعة. وفي المقابل، لا توجد صلاحيات معطاة للمجلس البلدي. واليوم، حاولنا أن نصل إلى توافق بين المناصفة وتثبيتها بالقانون من جهة، وبين إرجاع صلاحيات المجلس البلدي المنتخب من جهة أخرى، فلا يوجد أي سبب موجب لتأجيل الانتخابات البلدية، خصوصا في ظل عدم وجود أي تعديل في قانون البلديات".