سلام: ما يهمني الحفاظ على وحدة العاصمة كرمز لوحدة لبنان في تنوعه

كتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على منصة "إكس": "بالنسبة للانتخابات البلدية، أؤكد أن موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها، والحرص على نزاهتها وشفافيتها. أما اقتراحات القوانين المعجلة التي قدمت من السادة النواب، لا سيما ما يتعلق منها ببيروت، فلم يتح للحكومة مهلة لدراستها. ولذلك، كان لا بد من طلب تأجيلها. وما يهمني شخصيًا هو الحفاظ على وحدة العاصمة، كرمز لوحدة لبنان في تنوعه. ‏وكلني حرص على مشاركة جميع أبنائها، في تقرير شؤونها. وانا على ثقة بأن أهل بيروت يعون تماما كيفية المحافظة على حسن تمثيل مدينتهم، فهي المدينة العريقة التي تحتضن الجميع، وتحفظ لكل ابنائها دورهم. ‏كما أود التشديد على ضرورة أن تستعيد بيروت رونقها من خلال إطلاق مشاريع انمائية متكاملة، مدينتنا بأمس الحاجة اليها".

