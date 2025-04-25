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"الوطني الحر" نفى ما ذكرته "الأخبار" عن زيارة لنواب "التيار" للرئيس بري
أخبار لبنان
2025-04-25 | 04:00
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"الوطني الحر" نفى ما ذكرته "الأخبار" عن زيارة لنواب "التيار" للرئيس بري
أكدت اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الوطني الحر" في بيان، أن ما ذكرته صحيفة "الأخبار" في عددها اليوم عن زيارة مزعومة لنواب "التيار" للرئيس نبيه بري وعرض تفاهمات بلدية ونيابية مقابل المناصفة في بيروت، عار من الصحة.
وتمنى التيار الوطني الحر توخي الدقة والتحقق من المصدر قبل نشر أي مادة صحافية متعلقة به.
وكانت صحيفة "الأخبار" قد ذكرت أن وفداً من نواب التيار الوطني الحرّ زار الرئيس نبيه بري قبل الجلسة التي عُقدت أمس في مجلس النواب ونوقشت خلالها القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية. وسعى وفد التيار لإبرام تفاهم مع بري بشأن بلدية بيروت، مطالباً بتكريس المناصفة في القانون مقابل تفاهمات بين الطرفين في الانتخابات البلدية في مناطق عدة، إلا أن بري رفض، مؤكّداً ألا تأجيل للانتخابات، ولن يعقد تفاهمات جانبية، وما يُتفق عليه في الجلسة سيسير به.
أخبار لبنان
التيار الوطني الحر
بري
بلدية
بيروت
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نشر قانون رفع السرية المصرفية في الجريدة الرسمية
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