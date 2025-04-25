السفير الفرنسي: إقرار قانون السرية المصرفية خطوة واعدة على طريق الإصلاحات

رأى السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو أن إقرار قانون السرية المصرفية في مجلس النواب يشكّل خطوة واعدة على طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية.



وقال عبر منصة "اكس": "إعادة الثقة في القطاع المصرفي تمرّ أيضا عبر إقرار مشروع القانون حول إصلاح القطاع المصرفي في المرحلة التالية".