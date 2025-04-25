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دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية والإختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية في 24 أيار المقبل

أخبار لبنان
2025-04-25 | 06:35
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دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية والإختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية في 24 أيار المقبل
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دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية والإختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية في 24 أيار المقبل

وقع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارات دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية والاختيارية، في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والاختيارية، كما تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر المحافظتين التي ستجرى يوم السبت 24 أيار 2025، عوضًا عن يوم الأحد لمصادفته مع العطلة الرسمية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.
 
كما وقع الحجار قرارًا يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والإختيارية والرجوع عنها في محافظتي الجنوب والنبطبة، على أن تبدأ مهلة التقديم يوم الإثنين في 28/5/2025، وتنتهي في الساعة 24:00 من يوم الثلاثاء في 13/5/2025، علمًا ان صناديق المالية في مركز المحافظتين ومراكز القائمقاميات ومكاتب السجل العدلي وأقلام النفوس ستبقى مفتوحة طيلة أيام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي ولغاية 24:00 من اليوم الأخير للترشيح.

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