سفير بريطانيا رحب باقرار قانون رفع السرية المصرفية

يسعدني أن أرى مجلس النواب اللبناني يقّر قانون رفع السرية المصرفية الجديد.
ان الشفافية حيوية للثقة والاستثمار والمساعدة والمساءلة.
هذه إشارة قوية للالتزام بالإصلاحات الضرورية لمستقبل لبنان🇱🇧. من الرائع رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والنواب يمهدون الطريق لها.
— Hamish Cowell (@HamishCowell) April 25, 2025
يسعدني أن أرى مجلس النواب اللبناني يقّر قانون رفع السرية المصرفية الجديد.
ان الشفافية حيوية للثقة والاستثمار والمساعدة والمساءلة.
هذه إشارة قوية للالتزام بالإصلاحات الضرورية لمستقبل لبنان🇱🇧. من الرائع رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والنواب يمهدون الطريق لها.