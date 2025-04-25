سفير بريطانيا رحب باقرار قانون رفع السرية المصرفية

أكد السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كاول أنه سعيد بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون رفع السرية المصرفية الجديد.



وشدد عبر منصة "اكس"، على أن "الشفافية حيوية للثقة والاستثمار والمساعدة والمساءلة".



وقال: "هذه إشارة قوية للالتزام بالإصلاحات الضرورية لمستقبل لبنان. من الرائع رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والنواب يمهدون الطريق لها".