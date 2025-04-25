الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات أطلقت عملية مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية

أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - لادي عملية مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية.وأكدت أن الدولة مسؤولة عن تهيئة الأرضية الآمنة والشفافة لهذا لاستحقاق.وأشارت الى أن الانتخابات هي استحقاق يتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بهدف المحاسبة والمساءلة. كما تطرقت الى مسألتي الانتخابات في الجنوب, وانتخابات بلدية بيروت.