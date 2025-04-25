الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
22
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
22
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام عرض مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي للاصلاحات
أخبار لبنان
2025-04-25 | 07:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلام عرض مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي للاصلاحات
إستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي، بحضور سفير هولندا هانز بيتر فان دير فودي، وتم عرض للإصلاحات الادارية والمالية والقضائية التي باشرت بها الحكومة واهمية تنفيذها.
كما تم التطرق الى الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني على الاراضي اللبنانية كافة، ولاسيما على الحدود الجنوبية لحفظ الامن والاستقرار، وأيضا الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
عقيص
واستقبل الرئيس سلام، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، حيث تم البحث في عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطن بشكل عام.
وقال عقيص بعد اللقاء: "بحثنا في الوضع الأمني المقلق في الجنوب وعلى الحدود الشرقية مع سوريا، بالإضافة إلى العديد من الملفات التي تهم منطقة البقاع والتي تستدعي الاهتمام العاجل، مثل الحالة المزرية لطريق ظهر البيدر وموضوع تلوث الليطاني، ولمست اهتماما كبيرا من دولته لحل هذه المعضلات المزمنة التي لم نستطع حتى الان كممثلين عن الشعب ولا كحكومة ان نجد حلولا لها".
وأضاف: "هناك بشرى كبيرة جدا حملني الرئيس سلام شرف الإعلان عنها، وهي إدراج موضوع الهيئة الناظمة للقنب الهندي على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل، بهدف تسمية أعضاء اللجنة المختصة، لان استثمار القنب الهندي لغايات طبية وبدء تطبيق هذا القانون الذي صدر من سنوات عدة، من شأنه توفير فرص زراعية بديلة لمزارعي البقاع".
واعتبر عقيص أن هذ الأمر هام جدا ويوفر للاقتصاد اللبناني وللخزينة دعما كبيرا جدا، مشيرا الى أن سلام حاسم في هذا الموضوع وسيعطيه الاولوية.
وفد المقاصد
كذلك، استقبل الرئيس سلام وفدا من جمعية المقاصد الخيرية الاجتماعية برئاسة الدكتور فيصل سنو، وقدم الوفد للرئيس سلام دعوة لرعاية افتتاح قسمين علاجيين في مستشفى المقاصد في السابع من أيار المقبل.
أخبار لبنان
الشؤون
الخارجية
البرلمان
الهولندي
للاصلاحات
التالي
بو صعب أولم على شرف رئيس المجلس الوطني في الإمارات
الجيش: تدابير أمنية استثنائية على اثر الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-20
لجنة الشؤون الخارجية تابعت مع فرايسن ملف النزوح السوري
أخبار لبنان
2025-03-20
لجنة الشؤون الخارجية تابعت مع فرايسن ملف النزوح السوري
0
آخر الأخبار
2025-04-08
رويترز: وزير الخارجية الهولندي يدعو السفير الإسرائيلي لتوجيه أسئلة بشأن غزة
آخر الأخبار
2025-04-08
رويترز: وزير الخارجية الهولندي يدعو السفير الإسرائيلي لتوجيه أسئلة بشأن غزة
0
أخبار لبنان
2025-04-02
رجي أطلع لجنة الشؤون الخارجية على السياسة الخارجية للبنان
أخبار لبنان
2025-04-02
رجي أطلع لجنة الشؤون الخارجية على السياسة الخارجية للبنان
0
أخبار لبنان
2025-04-09
لجنة الشؤون الخارجية درست مشروع قانون يجيز إلى الحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد
أخبار لبنان
2025-04-09
لجنة الشؤون الخارجية درست مشروع قانون يجيز إلى الحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:33
الجيش: توقيف مواطنين لقيامهما بأعمال سرقة في برج البراجنة وطريق المطار
أمن وقضاء
10:33
الجيش: توقيف مواطنين لقيامهما بأعمال سرقة في برج البراجنة وطريق المطار
0
أمن وقضاء
10:02
نفّذ أكثر من 25 عمليّة سرقة ونقل سيّارة مسروقة ضمن محافظتَي جبل لبنان والبقاع...
أمن وقضاء
10:02
نفّذ أكثر من 25 عمليّة سرقة ونقل سيّارة مسروقة ضمن محافظتَي جبل لبنان والبقاع...
0
أخبار لبنان
09:27
الحجار تفقد غرفة المراجعات وتلقي الشكاوى وأعطى توجيهاته لتكثيف الجهود الإدارية والفنية لإنجاح العملية الإنتخابية
أخبار لبنان
09:27
الحجار تفقد غرفة المراجعات وتلقي الشكاوى وأعطى توجيهاته لتكثيف الجهود الإدارية والفنية لإنجاح العملية الإنتخابية
0
أخبار لبنان
08:58
عبود: النقابة ستطلق برنامجاً إلكترونياً لمنع الغش والتلاعب بقطاع تذاكر السفر
أخبار لبنان
08:58
عبود: النقابة ستطلق برنامجاً إلكترونياً لمنع الغش والتلاعب بقطاع تذاكر السفر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:43
هدّدها وابتزّها بمبلغ مالي لقاء عدم نشر صورها... فأوقفته مفرزة زحلة القضائية
أمن وقضاء
02:43
هدّدها وابتزّها بمبلغ مالي لقاء عدم نشر صورها... فأوقفته مفرزة زحلة القضائية
0
أمن وقضاء
05:45
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
05:45
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
0
أخبار لبنان
14:15
"تيار المستقبل": نكن للمملكة كل التقدير وندعو إلى نبذ الدعوة المشبوهة ومن يقف وراءها
أخبار لبنان
14:15
"تيار المستقبل": نكن للمملكة كل التقدير وندعو إلى نبذ الدعوة المشبوهة ومن يقف وراءها
0
أخبار لبنان
2025-04-23
اجتماع للرؤساء السابقين لـ"اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" طالب بتعديل قانون البلدية وصلاحيات المحافظ والمجلس البلدي
أخبار لبنان
2025-04-23
اجتماع للرؤساء السابقين لـ"اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" طالب بتعديل قانون البلدية وصلاحيات المحافظ والمجلس البلدي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات أطلقت عملية مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية
أخبار لبنان
08:00
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات أطلقت عملية مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية
0
أخبار دولية
07:10
ترامب: تم استغلالنا لسنوات...
أخبار دولية
07:10
ترامب: تم استغلالنا لسنوات...
0
أخبار لبنان
06:41
عون زار المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي...
أخبار لبنان
06:41
عون زار المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي...
0
أخبار دولية
00:54
لافروف: الولايات المتحدة وروسيا "تسيران في الاتجاه الصحيح" نحو التوصل لاتفاق
أخبار دولية
00:54
لافروف: الولايات المتحدة وروسيا "تسيران في الاتجاه الصحيح" نحو التوصل لاتفاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق
تقارير نشرة الاخبار
13:28
التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر
تقارير نشرة الاخبار
13:09
انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:45
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
05:45
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
2
خبر عاجل
12:29
لا تفوتوا متابعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
12:29
لا تفوتوا متابعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
3
اقتصاد
02:09
انخفاض في أسعار البنزين والمازوت...
اقتصاد
02:09
انخفاض في أسعار البنزين والمازوت...
4
أمن وقضاء
02:43
هدّدها وابتزّها بمبلغ مالي لقاء عدم نشر صورها... فأوقفته مفرزة زحلة القضائية
أمن وقضاء
02:43
هدّدها وابتزّها بمبلغ مالي لقاء عدم نشر صورها... فأوقفته مفرزة زحلة القضائية
5
أخبار لبنان
13:33
محافظ جبل لبنان للـLBCI: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية في جبل لبنان.. والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح
أخبار لبنان
13:33
محافظ جبل لبنان للـLBCI: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية في جبل لبنان.. والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح
6
أمن وقضاء
04:17
القاضي شبلي يصدر حكما بالأشغال الشاقة 112 عاماً بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الـ4
أمن وقضاء
04:17
القاضي شبلي يصدر حكما بالأشغال الشاقة 112 عاماً بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الـ4
7
فنّ
13:58
طوني عيسى... مرشّح لبلدية هذه المنطقة!
فنّ
13:58
طوني عيسى... مرشّح لبلدية هذه المنطقة!
8
حال الطقس
03:30
طقس رطب ومتقلب يؤثر على لبنان...
حال الطقس
03:30
طقس رطب ومتقلب يؤثر على لبنان...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More