سلام عرض مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي للاصلاحات

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي، بحضور سفير هولندا هانز بيتر فان دير فودي، وتم عرض للإصلاحات الادارية والمالية والقضائية التي باشرت بها الحكومة واهمية تنفيذها.



كما تم التطرق الى الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني على الاراضي اللبنانية كافة، ولاسيما على الحدود الجنوبية لحفظ الامن والاستقرار، وأيضا الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.



عقيص



واستقبل الرئيس سلام، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، حيث تم البحث في عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطن بشكل عام.



وقال عقيص بعد اللقاء: "بحثنا في الوضع الأمني المقلق في الجنوب وعلى الحدود الشرقية مع سوريا، بالإضافة إلى العديد من الملفات التي تهم منطقة البقاع والتي تستدعي الاهتمام العاجل، مثل الحالة المزرية لطريق ظهر البيدر وموضوع تلوث الليطاني، ولمست اهتماما كبيرا من دولته لحل هذه المعضلات المزمنة التي لم نستطع حتى الان كممثلين عن الشعب ولا كحكومة ان نجد حلولا لها".



وأضاف: "هناك بشرى كبيرة جدا حملني الرئيس سلام شرف الإعلان عنها، وهي إدراج موضوع الهيئة الناظمة للقنب الهندي على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل، بهدف تسمية أعضاء اللجنة المختصة، لان استثمار القنب الهندي لغايات طبية وبدء تطبيق هذا القانون الذي صدر من سنوات عدة، من شأنه توفير فرص زراعية بديلة لمزارعي البقاع".



واعتبر عقيص أن هذ الأمر هام جدا ويوفر للاقتصاد اللبناني وللخزينة دعما كبيرا جدا، مشيرا الى أن سلام حاسم في هذا الموضوع وسيعطيه الاولوية.



وفد المقاصد



كذلك، استقبل الرئيس سلام وفدا من جمعية المقاصد الخيرية الاجتماعية برئاسة الدكتور فيصل سنو، وقدم الوفد للرئيس سلام دعوة لرعاية افتتاح قسمين علاجيين في مستشفى المقاصد في السابع من أيار المقبل.