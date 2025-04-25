بو صعب أولم على شرف رئيس المجلس الوطني في الإمارات

أقام نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب في منزله في ضهور الشوير، عشاء على شرف رئيس المجلس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، لمناسية زيارته لبنان، في حضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، ممثل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري، وعدد من الوزراء والنواب ورئيس لجنة الصداقة اللبنانية الاماراتية النائب فؤاد مخزومي.



وتخلل مأدبة العشاء كلمة مقتضبة لبو صعب رحب فيها بالضيف والوفد المرافق، معبرًا عن "فرحة كل اللبنانيين بجميع اطيافهم بهذه الزيارة التي تتزامن مع الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الإمارات العربية المتحدة".



وأكد بو صعب "المحبة والتقدير والاحترام الذي يكنه جميع اللبنانيين لرئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشيوخ الإمارات و شعبها الطيب"، مذكرًا بـ"وقوف الإمارات إلى جانب لبنان بكل أزماته وصولا إلى الحرب الأخيرة".



من جهته، شكر صقر غباش بو صعب على هذه الدعوة ونقل للحضور حرص دولة الإمارات على لبنان واستقراره، مشددًا على "ضرورة إجراء الإصلاحات المطلوبة تمهيدا لعودة لبنان إلى سابق عهده"، كما نوه بـ"الدور الإيجابي الذي لعبه اللبنانيون منذ زمن في دولة الإمارات العربية المتحدة".