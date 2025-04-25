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الحجار تفقد غرفة المراجعات وتلقي الشكاوى وأعطى توجيهاته لتكثيف الجهود الإدارية والفنية لإنجاح العملية الإنتخابية

أخبار لبنان
2025-04-25 | 09:27
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الحجار تفقد غرفة المراجعات وتلقي الشكاوى وأعطى توجيهاته لتكثيف الجهود الإدارية والفنية لإنجاح العملية الإنتخابية
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الحجار تفقد غرفة المراجعات وتلقي الشكاوى وأعطى توجيهاته لتكثيف الجهود الإدارية والفنية لإنجاح العملية الإنتخابية

تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار غرفة المراجعات وتلقي الشكاوى في الوزارة، واطلع على سير العمل فيها، مثنيًا على دور الفريق الإداري والأمني في القيام بتلبية حاجات المواطنين والرد على استفساراتهم ونقل شكواهم الى الجهات المختصة للإجابة عليها.

وأعطى الحجار توجيهاته بضرورة تكثيف الجهود الإدارية والفنية لإنجاح العملية الإنتخابية.

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