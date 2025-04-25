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اللبنانية الأولى في احتفال شعبي جامع في الشياح: تمسكوا باحلامكم ولا تستسلموا
أخبار لبنان
2025-04-25 | 11:41
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اللبنانية الأولى في احتفال شعبي جامع في الشياح: تمسكوا باحلامكم ولا تستسلموا
خاطبت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون الشباب والشابات من أبناء بلدة الشياح، مسقط رأسها، الذين تجمعوا مساء امس في كنيسة مار مارون في الشياح للترحيب بها.
وتوجهت عون لأبناء بلدتها بالقول: "أتمنى عليكم ان تحبوا بعضكم بعضا وان تتعلموا وتتمسكوا باحلامكم ولا تستسلموا... وانا متأكدة ان النجاح ينتظر كل واحد منكم".
وحملت كلمة عون كل معاني الانتماء لبلدتها الشياح حيث ولدت ونشأت وتعلّمت وتخرّجت وعمِلت وتزوّجت، كما توجهت بالحديث للفئة الشبابية طالبةً منهم التمسّك بمنطقتهم وعيش مواطنيتهم بأمانة.
وقالت: "أهلي وعائلتي الكريمة، إن جذوري تنتمي إلى منطقة الشياح. لقد وُلدت، ونشأت، وترعرعت هنا.تعلمت، عملت، وتزوجت فيها.واليوم، أقف بينكم لأوصل رسالتين:
الرسالة الأولى إلى والديّ، اللذين سبقانا إلى السماء، ليلى وملحم، أبناء الشياح أقول لهما: إن وقوفي هنا اليوم ما كان ليكون لولا تعبكما، سهر لياليكما، محبتكما، ودعاؤكما.
وأضافت: "أنتم أبناء هذا الجيل الجديد:إن الشياح منطقة حملت أوجاع السنين، لكنها بقيت شامخة،ببيوتنا التي تهدّمت، وبناسنا الذين تألموا.الشياح لم تستسلم، ونحن لم نستسلم معها. اليوم، الشياح ليست مجرد منطقة عادية،بل أصبحت رمزاً للمحبة، للتعايش، للمواطنية".
وتابعت: "أي نحن جميعاً رغم كل ما مررنا به، ما زلنا متمسكين بأرضنا، بأحلامنا، والأهم ببعضنا البعض. تعلمنا من الشياح أنه من تحت الرماد يمكن أن تولد الحياة، وأن حبّنا للوطن يكبر مع كل تحدٍّ.أنتم، نعم، مستقبل لبنان، لكنكم أيضاً مستقبل الشياح.أحبوها، اخدموها، واتركوا بصماتكم فيها.وفي الختام،أرجو منكم أن تحبّوا بعضكم بعضاً،أن تتعلّموا،أن تتمسكوا بأحلامكم، وأن لا تستسلموا...لأني متأكدة انه الطريق الى النجاح".
وفي ختام الكلمة تسلمت السيدة عون درعًا تكريميًا وتمثالًا للسيدة العذراء، والتقطت الصور التذكارية.
أخبار لبنان
الأولى
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أسرار الصحف 25-4-2025
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