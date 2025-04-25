مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك للمؤمنين: لإضاءة الشموع على الشرفات في هذه الليلة تعبيرًا عن المشاركة في الحداد

نظّم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان صلاة المرافقة لراحة نفس الحبر الأعظم البابا فرنسيس في باحة مزار سيدة لبنان - حريصا.وحضر السفير البابويّ المونسينيور باولو بورجيا وشارك جمعٍ من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات فضلًا عن جمهور من الحركات الرسولية.وطلب المجلس كذلك من جميع المؤمنين إضاءة الشموع على شرفات منازلهم في هذه الليلة تعبيرًا عن المشاركة في الحداد.