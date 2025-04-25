البستاني: أصداء تطبيق الـ1701 كانت إيجابيّة في واشنطن وكلمة الوفد اللبنانيّ كانت موحّدة

أكّد النائب فريد البستاني أنّ حماية المودعين واجب دستوريّ.



وقال في برنامج "جدل" إنّه تقدم بقانون لاعادة تكوين الودائع وكان له اصداء ايجابية في واشنطن.



وأعلن أنّ أصداء تطبيق الـ1701 كانت إيجابيّة في واشنطن وكلمة الوفد اللبنانيّ كانت موحّدة.



واعتبر البستاني أنّ الاتفاق مع الـIMF ممرّ إلزاميّ ولإنعاش الاقتصاد الداخليّ علينا أن نمرّ بالاقتصاد الدوليّ والفريق المفاوض حريص على الالتزام بالوعود وشوهد تقدّم.



وتوقّع أن يصل لبنان إلى 7% من النّمو الاقتصاديّ من دون وجود الحاجة إلى المساس بأموال المودعين.