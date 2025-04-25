معوض: لا استثمارات دولية في لبنان قبل تسليم السلاح غير الشرعيّ للدولة

أكّد رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوض أنّ حصر السلاح مطلب لغالبية لبنانيّة، قبل أن يكون خارجيًّا.وقال ضمن برنامج "جدل": "لا يمكننا أن ندمّر لبنان مقابل شعارات فالمشكلة الأساسية أنّ "حزب الله" هو من أدخل لبنان في صراع إقليميّ وها هي إيران تفواض بينما لبنان مدمّر".وأوضح أنّ لبنان أمام خيارين، إمّا تسليم السّلاح وتحويل "حزب الله" إلى حزب سياسيّ فقط إمّا التلاعب والتذاكي.ورأى أنّ خطاب الحزب التصعيديّ يعطي تبريرًا لإسرائيل للخرق، "لذلك يجب أن نعطي فرصة حقيقية للدولة اللبنانية في التفاوض والضغط للإنسحاب الإسرائيليّ الكامل".وشدّد على وجوب توحيد القرار اللبنانيّ للضغط على إسرائيل وتحرير الأراضي ووقف الاعتداءات الاسرائيلية.وأكّد أن لا استثمارات دولية في لبنان قبل تسليم السلاح غير الشرعيّ للدولة وقبل القيام بإصلاحات جدية.واعتبر أنّ الحزب أظهر أنّه ليس قوّة ردع ووحدة الساحات فشلت إذ إنّ ايران انسحبت واتّجهت نحو المفاوضات.وقال: "قانون رفع السرية المصرفية خطوة جدية إلى الأمام وهو جزء من منظومة قانونية ضرورية تزيد الشفافية وتسمح بالمحاسبة".