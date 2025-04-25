حمدان: شروط القوى السياسية السابقة كانت أقصى من شروط صندوق النقد

أكّد النائب فراس حمدان أنّ قانون رفع السرية المصرفية يتيح القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الحسابات المشروعة وغير المشروعة.



وقال في بنرامج "جدل"، إنّ هذا القانون ليس مثاليًا لكنه جيد ويفي بالغرض.



وأضاف: "كنت أتمنى أن يُنص القانون بجمل بسيطة من دون محاولات التذاكي لكن لا مجال بعد الآن للتغطية والتّذاكي ".



ولفت إلى أنّ شروط القوى السياسية السابقة كانت أقصى من شروط صندوق النقد مثل الإنفاق الحكوميّ وغيره من الأمثلة و"هي تتحمّل مسؤولية ما وصلنا إليه".



واشار إلى وجود خسائر في الجنوب تُقدّر بالمليارات، "لذلك نحن بحاجة إلى الاستقراض دوليًّا".