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فوز 8 مجالس بلدية بالتزكية في الشوف
أخبار لبنان
2025-04-26 | 03:13
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فوز 8 مجالس بلدية بالتزكية في الشوف
تبين فوز 6 مجالس بلدية بالتزكية في قضاء الشوف، ومجلسين آخرين بعد انسحاب المرشحين، اثر اقفال باب الترشيح للانتخابات البلدية في قائمقامية الشوف في بيت الدين، وبذلك يكون عدد المجالس الفائزة بالتزكية 8، وهي: الكنيسة، جدرا - وادي الزينة، حارة جندل، ضهر المغارة، عميق، مزرعة الضهر وعين الحور .
أخبار لبنان
مجالس
بلدية
بالتزكية
الشوف
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