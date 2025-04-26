سلامة خلال المؤتمر الدولي للإستشراق في الدوحة: ربما ندخل في مرحلة جديدة من التاريخ

شارك وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في افتتاح المؤتمر الدولي للاستشراق، الذي عقد في الدوحة، اليوم، في حضور 600 باحث ومفكر من مختلف دول العالم.



وكان الوزير سلامة ضيف جلسة الافتتاح "نحو تواصل حضاري متوازن" بمشاركة وزير خارجية غامبيا مامادو تانغارا ومدير مركز دراسات الشرق الاوسط في جامعة اوكسفورد ايوجين روجان.



وتناول سلامة في مداخلة له تطور مفهوم الاستشراق ثم تطور نقده، معتبرًا انه ربما ندخل في مرحلة جديدة من التاريخ.



وقال: "عادت التساؤلات حول ماذا تفكر تتقدم على التساؤلات حول من انت؟ واين ولدت؟ وما هو دينك؟ وما هو لون بشرتك، اي بمعنى آخر عاد للأفكار وزنها على حساب عناصر الهوية لأن بلغنا في العقود الماضية باعتبارات الهوية وباعتبارات العناصر التي نرثها إرثًا. بينما لم نعط الأهمية الكافية للعناصر للافكار وهي امور تتبناها بكامل حريتك عكس الهوية التي تعطى لك عند ولادتك."



وردًا على سؤال حول وضع غزة، اجاب: "طبعًا ما حصل في غزة يصبح معه الشك بفعالية القوانين الدولية والنظم الدولية والرقعة الدولية المشتركة من القيم، يصبح الشك فيها مشروعًا وبالتالي هناك مرحلة ما قبل غزة ومرحلة ما بعد غزة بمعنى انه علينا ان نتفاهم بعد اليوم على انه اذا كانت هناك من قيم فعلًا كونية، فيجب أن تطبق على الجميع بنفس القوة وبنفس الصرامة، وليس أن تستثنى دولًا منها كما حصل لإسرائيل بعد مسلكها في غزة."