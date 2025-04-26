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الكتائب قدّمت التعازي بوفاة البابا فرنسيس في السفارة البابوية
أخبار لبنان
2025-04-26 | 13:01
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الكتائب قدّمت التعازي بوفاة البابا فرنسيس في السفارة البابوية
زار وفد من حزب الكتائب اللبنانية السفارة البابوية في حريصا، حيث قدّم واجب العزاء بوفاة قداسة البابا فرنسيس. وكان في استقبال الوفد، السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا.
وقد ضمّ الوفد نائب رئيس الحزب برنار جرباقة، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي لينا الجلخ، جوزفين قديسي وجورج جمهوري، وعضو جهاز العلاقات الخارجية أنطوني بو عبود.
وكتب جرباقة كلمة في سجل التعازي، أعرب فيها عن حزن الحزب العميق لرحيل البابا فرنسيس، مشيداً بمزاياه الإنسانية وعلاقته الوطيدة بلبنان وشعبه.
أخبار لبنان
الكتائب
التعازي
وفاة
البابا فرنسيس
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