باسيل: التيار سيكون له شرف تحرير لبنان من جيش النازحين السوريين

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن التيار قاوم سوريا في البداية بمفرده قبل أن يلتحق به البقية تباعاً، قائلا: "حشدنا التأييد لقانون محاسبة سوريا في الكونغرس الأميركي، واستشهد الرئيس رفيق الحريري فكانت 14 آذار ثانية في الـ2005، بحشد جماهيري كان الوفاء فيه للبنان كردّ فعل على الوفاء لسوريا بـ8 آذار".



وأضاف خلال تجمع شعبي لـ"التيار" في مجمع ميشال المر في نهر الموت في الذكرى الـ 20 لانسحاب الجيش السوري من لبنان: "زوّروا تاريخنا لأننا وبكل فخر، انهينا حال العداء مع سوريا بعدما انسحبت في الـ2005، واشتغلنا بالحوار لنحمي سيادة لبنان ونقيم علاقات نديّة ودبلوماسية مع سوريا ونجحنا، وكنا دائما نقول، نحن ضد سوريا عندما تكون في لبنان ونحن مع سوريا عندما تكون خارج لبنان في وقت كان غيرنا مع سوريا وهي داخل لبنان وصار ضدّها عندما خرجت من لبنان".



وأشار باسيل الى أن "لبنان يواجه اليوم احتلالاً من نوع جديد ويجب مواجهته بالمطالبة بانسحابه". واعتبر أن "لبنان تُمارس عليه وصاية دولية عن طريق الـUNHCR التي تقرّر من يعود ومن يبقى"، قائلا: "هذا اعتداء واضح على سيادتنا الوطنية وقرارنا المستقل وعلينا مواجهته برفض الوصاية".



ولفت إلى أن "الحكومة عبر وزيرة الشؤون الاجتماعية ولجنة النازحين، قبلت حتى الآن باقتراح المفوضية حول مفهوم العودة الطوعية المشروطة وهذا ذل وطني".



وقال باسيل: "مطلبنا واضح وحازم وهو عودة فورية وغير مشروطة لجميع النازحين السوريين؛ كما حرّرنا لبنان من الاحتلال السوري مرّة، سنحرّره مرّة جديدة من هذا الاحتلال المقنّع بالعمل الانساني".



وأضاف: "التيار الوطني الحرّ سيكون له شرف تحرير لبنان من جيش النازحين السوريين".