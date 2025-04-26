وزير الداخلية زار مقر السفارة البابوية معزيا

زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مقر السفارة البابوية في حريصا، حيث قدّم التعازي إلى السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا بوفاة البابا فرنسيس.



ودوّن الحجار في سجل التعازي الكلمة التالية: "باسم وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، أتقدم بأحر التعازي بوفاة قداسة البابا فرنسيس. لقد خسر العالم أجمع وخصوصا الشعب اللبناني، رجل الإيمان والسلام والحوار في زمن مليء بالصراعات. فلترقد روحه بسلام".