عز الدين: قوة لبنان بوحدته ومقاومته والسلاح لا يُنزع إلا بالحوار

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن قوة لبنان تكمن بوحدته ومقاومته، رافضًا المقولة الإسرائيلية بأن "قوة لبنان في ضعفه". واعتبر أن الإصرار الأميركي والإسرائيلي وبعض الأطراف الداخلية على نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان وضرب عناصر قوته.



وأشار عز الدين خلال احتفال تأبيني في بنعفول إلى أن المقاومة استطاعت بعد 18 عامًا من النضال دحر الاحتلال الإسرائيلي الذي وصل إلى بيروت عام 1982، مشدداً على أن السلاح الذي حمى لبنان وشعبه هو جزء أساسي من أي سياسة دفاعية وطنية.



وختم مثنيًا على موقف رئيس الجمهورية الذي اعتبر أن سلاح المقاومة لا يُبحث إلا بالحوار والتفاهم، مؤكداً أن المقاومة تختلف جوهريًا عن السلاح الميليشيوي.