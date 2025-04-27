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الجميّل: اللامركزية فرصة تاريخية لإحداث نقلة نوعية في لبنان

أخبار لبنان
2025-04-27 | 04:51
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الجميّل: اللامركزية فرصة تاريخية لإحداث نقلة نوعية في لبنان
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الجميّل: اللامركزية فرصة تاريخية لإحداث نقلة نوعية في لبنان

شدّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على ضرورة تحمّل مجلس النواب مسؤولياته لإقرار قانون اللامركزية، معتبرًا أن لبنان أمام فرصة تاريخية لتحقيق إصلاح فعلي. وأوضح أن إقرار القانون سينقل المنافسة من صراع طائفي على السلطة المركزية إلى منافسة إنمائية داخل كل منطقة لتحسين حياة الناس.

وخلال افتتاح المؤتمر التشاركي الثالث لـ"التجدد للوطن" بعنوان "اللامركزية: آن الأوان"، أشار الجميّل إلى أن اللجنة الفرعية عقدت 76 جلسة عمل وأقرت غالبية مواد القانون بموافقة مختلف الأطراف، ولا ينقص لإقراره سوى الإرادة السياسية.

وأكد أن اللامركزية تقتضي إنشاء مجالس محلية منتخبة تتمتع باستقلالية إدارية ومالية، مشيراً إلى أن الكتائب قدمت مشروع قانون للبلديات في 2010، أعقبه إعداد قانون للامركزية بالتعاون مع لجنة شكلها الرئيس ميشال سليمان.

ولفت إلى أن اللامركزية البلدية القائمة حالياً غير كافية لتحقيق إنماء مناطقي متوازن، مشددًا على ضرورة توزيع الضرائب بشكل يضمن دعم المناطق الأقل نموًا وتعزيز التنمية في جميع المناطق اللبنانية.

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