الوزيرة بايراقداريان تفاجئ اتحاد المرشدات والدليلات بحضورها

فاجأت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان قادة الحركة الكشفية النسائية في لبنان بحضورها جلسة الهيئة العامة للاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات المنعقدة في ثانوية شكيب أرسلان – فردان، بحضور رئيسات الجمعيات ومساعداتهن.

وهنأت بايراقداريان المشاركات على دورهن الوطني، مشيدة بالتزامهن القيم والمبادئ والعمل التطوعي، مؤكدة دعمها لهن ومشاركتهم في رسم السياسات الوطنية، وقالت: "أنتم مجتمع نسائي مميز يساهم في بناء الوطن، والدولة إلى جانبكن".

