فضل الله: المقاومة في لبنان لا يمكن تجاوزها والدولة مسؤولة عن حماية شعبها

أكد النائب حسن فضل الله في كلمة له خلال الحفل التكريمي للشهيد محمد جعفر منح عبد الله في بلدة عربصاليم أن بيئة المقاومة في لبنان قوية وحاضرة، ولا يمكن لأي جهة تجاوزها. وأضاف أن أولويات لبنان تكمن في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وبناء عناصر القوة الوطنية لتحرير الأرض وتحقيق وحدة الوطن. وأوضح أن الصوت العالي من بعض الأطراف لن يؤثر في قرارات لبنان الوطنية.



كما انتقد فضل الله أداء الدولة في التعامل مع القضايا الوطنية، خاصة تجاه الجنوب وإعادة الإعمار، محذرًا من أن غياب الدولة عن مسؤولياتها سيؤدي إلى تزايد الانقسام بين الناس ويفقد الدولة ثقة الشعب. واعتبر أن الدولة التي لا تتحمل مسؤولياتها لا يمكنها المطالبة بحقوقها.



وفي ختام كلمته، أكد فضل الله أن المقاومة ستظل حاضرة وستواصل العمل من أجل حماية لبنان، رغم التحديات.