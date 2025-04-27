لقاءات نائب رئيس مجلس الوزراء في قطر... تأكيد قطريّ لمساعدة لبنان

زار نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد دعم بلاده للبنان في المجالات كافة.

وشدّد الأمير على أهمية الحفاظ على الاستقرار ومواصلة مسار الإصلاح، الذي تقوم به الحكومة اللبنانية.

وأشار إلى أنّ دولة قطر جاهزة دائمًا لمساعدة لبنان.

كما التقى متري برئيس الوزراء وزير الخارجية سمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحثا في الأوضاع العامة والمساعي الديبلوماسية المبذولة لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان والتزامها باتفاقية وقف الأعمال العدائية.

وأتت لقاءات متري مع المسؤولين القطريين بعد مشاركته في العاصمة القطرية الدوحة باجتماعات المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات، ومشاركته متحدثًا في مؤتمر الاستشراق الذي تنظمه وزيرة التربية القطرية لولوة الخاطر.