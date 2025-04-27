أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا للموجودين في الضاحية الجنوبية في بيروت خصوصًا في حي الحدث.

وقال: “لكل من هو موجود في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم موجودون قرب منشآت تابعة لحزب الله”.

وأضاف: “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة”.