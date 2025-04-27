أدرعي: هاجمنا بنية تحتية استُخدمت لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لـ”حزب الله”

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ طائرات حربية هاجمت في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية ودمرت بنية تحتية تم استخدامها لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لـ”حزب الله”.

وقال إنّ “تخزين صواريخ في هذه البنية التحتية يشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا لإسرائيل ومواطنيها”.

وأضاف: “لقد قام “حزب الله” بتخزين صواريخ داخل مبنى في قلب المجتمع المدنيّ اللبنانيّ، حيث يشكل ذلك دليلًا إضافيًا على استغلال حزب الله لسكان لبنان كدروع بشرية”.

وأكّد أنّ “خطوات لتجنب اصابة المدنيين اتُخذت قبل شنّ الغارة وشملت توجيه انذار مسبقًا للسكان واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة”.