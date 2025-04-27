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الخارجية دانت الاعتداء على الضاحية: على الدول الراعية الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها
أخبار لبنان
2025-04-27 | 12:33
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الخارجية دانت الاعتداء على الضاحية: على الدول الراعية الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها
دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعتداء الاسرائيلي على منطقة مكتظة بالسكان في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وما تسبب به من حالات هلع لدى المدنيين، إضافة الى الأضرار المادية.
ودعت الوزارة "الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية الى الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لقرار مجلس الامن١٧٠١، والالتزامات المتعلقة بترتيبات الامن، كونها تُقوّض السلم والامن الاقليميين، وجهود الدولة اللبنانية للحفاظ على السيادة الوطنية" .
وأكدت الوزارة أنها "ستواصل الوزارة إتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة لوضع حد لهذه الانتهاكات، وإنسحاب اسرائيل من كافة المناطق والنقاط اللبنانية التي ما زالت تحتلها، مع تشديد لبنان على التزامه بقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار ١٧٠١ بكافة مندرجاته."
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