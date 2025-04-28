الأمين العام لجمعية مصارف لبنان: خطة التعافي تتطلب رؤية واقعية تضمن حقوق المودعين واستمرارية القطاع المصرفي

أكد الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف أن إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف والتحضير لمناقشته في مجلس النواب يتطلب مقاربة قانونية خاصة تراعي الخلل العميق في بنية الإدارة العامة والمالية العامة. وفي افتتاحية تقرير الجمعية الشهري، شدد خلف على أن المصارف التزمت بتعاميم مصرف لبنان ولا يجب تحميلها تبعات قرارات سيادية، داعيًا إلى إجراءات قانونية مرنة للمصارف الملتزمة.



ورأى أن معالجة الأزمة تتطلب خطة وطنية متكاملة تنطلق من حماية حقوق المودعين وتسوية الحسابات الصغيرة، وإنشاء آلية لتعويض تدريجي، ورسملة القطاع المصرفي، مع ربط الإصلاح المالي والنقدي بإصلاح القطاع العام. وأشار خلف إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي يشكّل إطارًا لتحفيز التعافي وتعزيز الثقة بالاقتصاد، لكنه يتطلب معالجات مبتكرة تراعي خصوصية الأزمة اللبنانية. وختم بالتأكيد على أهمية الشراكة بين المصارف والدولة والصندوق لإرساء نموذج اقتصادي عادل ومستدام.