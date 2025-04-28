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الانتخابات البلدية في موعدها: الحكومة تؤكد الجهوزية وترى فيها خطوة نحو اللامركزية والتجدد السياسي
أخبار لبنان
2025-04-28 | 03:32
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الانتخابات البلدية في موعدها: الحكومة تؤكد الجهوزية وترى فيها خطوة نحو اللامركزية والتجدد السياسي
أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال إطلاق غرفة العمليات للانتخابات البلدية والاختيارية في وزارة الداخلية والبلديات جهوزية الوزارة للإشراف على العملية الانتخابية، لافتًا الى ان "الانتخابات البلدية تساهم في تجديد الدم بشرايين الوطن، وبعد إنجازها الحكومة ستنكبّ على دراسة المشاريع المختلفة".
وقال "لعلّ الانتخابات البلدية خطوة أولى في تفعيل اللامركزية الإدارية وقد طال وقت انتظارها".
ودعا "الشباب إلى الترشح والاقتراع في الانتخابات البلدية"، معتبرا أن "التجدد في الحياة السياسية يكون من خلالهم".
أما وزير الداخلية أحمد الحجار فقال: "جاهزون لاجراء الانتخابات، ولا يُمكن للوزارة والدولة الخضوع لأجندة العدو الاسرائيلي والانتخابات ستُجرى في موعدها ونعمل وفق أجندة الدولة اللبنانية".
وأضاف: "هناك تحسّب للوضع الامني في كل مناطق لبنان والجهد الديبلوماسي يقوم به رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة للتأكيد أن الدولة تكرّس سيادتها عبر إنجاز الاستحقاق الانتخابي في وقته".
وتابع "نعمل مع القوى الموجودة على الارض والمحافظين والقائمقامين والقوى الامنية والجيش والاتصالات الديبلوماسية جارية مع الدول التي لها عضوية في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار لتأمين اجراء الانتخابات البلدية كما يجب، وهناك تحسّبٌ للوضع الامني في كل مناطق لبنان والجهد الديبلوماسي يقوم به رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة للتأكيد أن الدولة تكرّس سيادتها عبر انجاز الاستحقاق الانتخابي في وقته".
أخبار لبنان
البلدية
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الحكومة
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