الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Yawmiyeh
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"القوات" ترد على فياض: من يؤجِّج الانقسامات هو من يُطلق القذائف من خلف الجيش على الحدود الشرقية

أخبار لبنان
2025-04-28 | 04:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;القوات&quot; ترد على فياض: من يؤجِّج الانقسامات هو من يُطلق القذائف من خلف الجيش على الحدود الشرقية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
"القوات" ترد على فياض: من يؤجِّج الانقسامات هو من يُطلق القذائف من خلف الجيش على الحدود الشرقية

ردت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، على "بعض النقاط التي أثارها النائب علي فياض"، كالآتي:

فردا على قول النائب فياض "لا يستهيننّ أحد بقوّة حزب الله، حزب الله ما زال هو الحزب الأكبر على المستوى الشعبي في هذا البلد"، قالت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": "لا مشكلة لدينا على الإطلاق بهذا الكلام، ولكن المشكلة هي في عدم انتقال الحزب إلى الحياة السياسية حصرًا من انتخابات وما يتبعها من قواعد اللعبة السياسية، وليأخذ عند ذاك التأثير الذي تمنحه إياه الناس، وهذا أمر يدخل في صلب نظامنا اللبناني، إلا أنّ "حزب الله" ما زال، بخلاف رأي الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، مصرًّا على الاحتفاظ بسلاحه الذي أثبت عدم جدواه على الإطلاق، ولا بل دفع هذا السلاح لبنان إلى هاوية يصعب الخروج منها، وقد دمّر في السنتين الأخيرتين فقط 30 قرية حدودية فضلا عن دمار طال عشرات البلدات، وأودى بحياة آلاف اللبنانيين، وأدى إلى إصابة عشرات الآلاف، وخسائر اقتصادية تقدّر ما بين 10 و15 مليار دولار، ناهيك عن دوره المنهك للبنان والمستجر للحروب أقله منذ خروج جيش الأسد من لبنان في العام 2005. من جهة ثانية، فإن الدولة اللبنانية الممثلة الفعلية للشعب اللبناني هي التي تعرف وتحدد مصادر وعوامل قوة لبنان، ومصادر وعوامل ضعفه، وليس حزبا بعينه".

وردا على قول فياض إنّ ما يسمى "المقاومة قامت بما عليها في ما يتعلق بجنوب النهر، وأمّا ما يتعلق بشمال النهر هو مسألة سيادية لا شأن للأميركي ولا للإسرائيلي ولا لأي طرف عربي فيها"، فأشارت الى أن "هذه المسألة السيادية بالذات كانت في جوهر اتفاق الطائف وصلبه، وقد نص بوضوح شديد على ضرورة احتكار الدولة وحدها للسلاح في لبنان كله، كما نصّ على التمسُّك باتفاقية الهدنة، وذلك بخلاف كلّ ما قام به "حزب الله" من انقلاب موصوف على هذا الاتفاق". 

وأكدت الدائرة الإعلامية أنّ احتكار الدولة للسلاح هو أمر سيادي للدولة اللبنانية ولا علاقة لأي دولة به، ويتوقّف عليه قيام دولة فعلية في لبنان من عدمه، والأكثرية الساحقة من اللبنانيين باتت تواقة لقيام دولة فعلية، وهذا يقتضي احتكار الدولة للسلاح، وإمساكها وحدها بالقرار العسكري والأمني. وأكدت "ألا دولة تستطيع أن تعيش من دون علاقات خارجيّة وحتى أميركا نفسها لا تستطيع ذلك، وبالتالي من الطبيعي أن يسعى لبنان إلى تمتين علاقاته الغربية والعربية ولاسيّما أنّ هذه العلاقات ستسمح له بإعادة إعمار كل ما تهدّم في لبنان، وإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني، وإلا سنبقى في دوامة الخطابات والخطابات على شاكلة أنّ إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت".

أما بعد قول النائب فياض إنّ "البعض على المستوى الداخلي يريد أن يؤجِّج الانقسامات الداخلية، وأن يدفع لانقسام بين الجيش اللبناني و"ما يسمى" المقاومة"، فردت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، قائلة: "من يسعى لتأجيج الانقسامات، ويدفع، لا سمح الله، لانقسام مع الجيش هو من ينكر على الدولة أبسط حقوقها المتمثِّل في احتكار السلاح والقرار الأمني والعسكري. إن من يسعى لتأجيج الانقسامات هو من يرفض تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار التي أقرها مجلس الوزراء في 27 تشرين الثاني والذي كان للحزب الأكثرية الوزارية داخله. إن من يؤجِّج الانقسامات الداخلية هو من يطلق القذائف من خلف الجيش اللبناني على الحدود الشرقية ويُحرج رئيس البلاد ورئيس الحكومة ووزير الدفاع والحكومة والجيش، وخصوصا بعد الترتيبات التي كان قد اتفق لبنان مع سوريا عليها لضبط الوضع على الحدود الشرقية. إن من يسعى لتأجيج الانقسامات هو من يرفض تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية(...)".

وأضافت: "في النهاية، وكأن بعضهم هذا يعيش في القمر أو على كوكب آخر ولا يأخذ في حساباته آلام ومعاناة الشعب اللبناني، بدءا من شعب الجنوب، ولا يأخذ في حساباته الوقائع على الأرض وضرورة أن تقوم دولة فعلية في لبنان تبدأ مسيرة إنقاذ الشعب اللبناني".

أخبار لبنان

القوات اللبنانية

علي فياض

حزب الله

LBCI التالي
قبلان: لا ضامن سيادياً إلا الجيش والمقاومة
السجن 3 سنوات لمنتحل صفة محام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-27

فياض: البعض على المستوى الداخليّ يريد أن يؤجج الانقسامات الداخلية

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-12

"الجزيرة": القوات الإسرائيلية تطلق النار في المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-13

حاصباني لـ "جدل": على الدولة اللبنانيّة أن تحمي الحدود الشّرقية وداخلها وهذه الحماية هي من مهمات الجيش اللبنانيّ

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-19

عون تابع التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية - الشرقية: لتثبيت وقف إطلاق النار وضبط الحدود

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:06

يعقوبيان: حملات ممنهجة شُنّت على نواب التغيير وأعرف من خلفها... وأنا مع الحياد

LBCI
أخبار لبنان
08:42

وزارة الشؤون: تحويل المساعدات الماليّة للمستفيدين من "أمان"عن شهر نيسان إبتداءً من يوم غد

LBCI
أخبار لبنان
08:21

رئيس الجمهورية يستقبل مجلس نقابة الطيارين اللبنانيين ويؤكد دعم الدولة لقطاع الطيران

LBCI
أخبار لبنان
08:15

بري يستقبل وفودًا دولية ويبحث الأوضاع العامة في لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-04-27

قوى الامن: إغلاق أحد مسارب أوتوستراد جبيل– المسلك الشرقي بسبب أعمال تزفيت

LBCI
أخبار لبنان
08:42

وزارة الشؤون: تحويل المساعدات الماليّة للمستفيدين من "أمان"عن شهر نيسان إبتداءً من يوم غد

LBCI
صحف اليوم
2025-01-11

أولويات تنتظر الحسم منذ سنوات وتوجب التعجيل في تشكيل الحكومة (الجمهورية)

LBCI
حال الطقس
2025-04-21

كتل حارة بانتظارنا... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:39

إنطلاق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة النبطية

LBCI
أخبار دولية
05:49

مسؤول فلسطيني لمحكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم منع المساعدات "سلاح حرب"

LBCI
أخبار دولية
05:36

إيران تتهم نتنياهو بـ"إملاء" إرادته على السياسة الأميركية في المحادثات النووية

LBCI
أخبار لبنان
03:32

الانتخابات البلدية في موعدها: الحكومة تؤكد الجهوزية وترى فيها خطوة نحو اللامركزية والتجدد السياسي

LBCI
أخبار دولية
01:10

ترامب يطالب بوتين بـ"وقف إطلاق النار" وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

فئات جديدة من الليرة اللبنانية... هذا ما يجب أن تعرفه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

في انتظار خليفة فرنسيس... أي بابا للعالم المتغيّر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إنفجار ميناء بندر عباس… ترجيح بوجود مواد كيميائية خطيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

خطة إسرائيلية لإنشاء منطقة لتجميع أبناء القطاع بعد تهجيرهم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:10

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

فئات جديدة من الليرة اللبنانية... هذا ما يجب أن تعرفه

LBCI
حال الطقس
02:41

منخفض جوي معتاد بين مساء الأربعاء والخميس... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 28-4-2025

LBCI
اخبار البرامج
15:45

زياد نجيم: جبهة الإسناد كانت قرارا غبيا وغلطة الشاطر بألف والخروقات الاسرائيلية لن تتوقف إلا بهذه الحالة

LBCI
صحف اليوم
00:19

مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
10:41

غارة تحذيرية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
11:19

غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More