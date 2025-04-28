قبلان: لا ضامن سيادياً إلا الجيش والمقاومة

عزى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحادثة ميناء الشهيد رجائي، مؤكدا "التضامن المطلق مع طهران التي شكلت السند الوثيق للبنان بكل محنه التاريخية، ومنها دعم مقاومته التي استردت البلد ومؤسساته من الاحتلال الإسرائيلي".



وشدد قبلان على أن "العدو المشترك لهذه المنطقة أميركا وإسرائيل"، قائلا: "التاريخ بيد الشعوب والقضية قضية وقت ليس أكثر، والحل بالممانعة وتكريس القوة وتنويعها، وهو ما يفترض بالجهات اللبنانية تأكيد القوة السيادية والتخلي عن لعبة الصفقات التي تهدد كل البلد بما فيه".



وأضاف: "مع الغارة الإسرائيلية على الضاحية تنكشف الدولة ومؤسساتها عن ضعفٍ هائل وشلل فظيع، والصريخ لا ينفع، والمحافل الدولية للمهزومين، والمنطق القومي يقول: بئس دولة تعتمد على واشنطن لتحمي نفسها، ولا ضامن سياديا للبنان إلا الجيش والمقاومة، وأي خطأ بهذه المعادلة يعني نهاية لبنان، ولبنان أمانة التضحيات التاريخية، وسندافع عن قوته وسيادته بكل ما أوتينا من قوة، ولعبة الظروف ليست أكثر من جولة، والتاريخ لمن يقوم بحماية لبنان".