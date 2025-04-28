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الرئيس عون: حصر السلاح بيد الدولة قرار اتُّخذ ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب
أخبار لبنان
2025-04-28 | 05:19
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الرئيس عون: حصر السلاح بيد الدولة قرار اتُّخذ ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب
شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أن الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكّل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود.
وأكد أمام وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، أن "الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملةً، ويتولى أيضا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي".
كما أكد عون أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب.
وقال: "بدأنا باتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا". ولفت الى أن "التركيز على مكافحة الفساد جزء أساسي من الإصلاحات، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام".
وأعلن رئيس الجمهورية أن "لجانا مشتركة لبنانية-سورية ستُشكَّل لمعالجة المواضيع العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية".
وعن الانتخابات البلدية، أكد عون أنها ستُجرى في موعدها، مشيرا الى أن دور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا، فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية.
وقال الرئيس عون: "ما نسعى إليه في كل ما نقوم به هو بناء الدولة وإعادة الثقة بها، في الداخل والخارج".
أخبار لبنان
جوزاف عون
السلاح
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