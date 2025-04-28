هاني من قانا: خطة وطنية لدعم الزراعة والصيد وتعزيز الشراكة مع اليونيفيل

أطلقت وزارة الزراعة، برعاية الوزير نزار هاني، يوماً تطوعياً في بلدة قانا الجنوبية، بمشاركة بلدية قانا وجمعيات أهلية وزراعية، وحضور رسمي وشعبي واسع. وتخلل النشاط حملة تشجير واسعة دعماً للزراعة المستدامة.



أعلن هاني خلال المناسبة عن إطلاق خطة وطنية لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في الجنوب والبقاع ومختلف المناطق، بالتعاون مع المنظمات الدولية، مشيراً إلى جهود الوزارة لتأمين التمويل اللازم لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الوطني.



وفي إطار دعم قطاع الصيد البحري، زار هاني مرفأ الصيادين في الناقورة، حيث استمع إلى مطالب الصيادين، ووعد بمتابعتها مع الوزارات المعنية، مشدداً على أهمية حماية هذا القطاع الحيوي.



كما زار الوزير مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة، مثمناً دعم القوات الدولية للتنمية الزراعية والبيئية. وأكد القائد العام لليونيفيل استمرار التعاون عبر برامج متعددة لدعم المزارعين وتعزيز الاستدامة.



ودعا هاني إلى تعزيز الشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مؤكداً أن الزراعة تشكل أساساً لاستقرار لبنان الاجتماعي والاقتصادي.