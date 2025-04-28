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إنطلاق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة النبطية
أخبار لبنان
2025-04-28 | 06:39
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إنطلاق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة النبطية
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إنطلاق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة النبطية
إنطلقت الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة النبطية. وعلى الرغم من الدمار الذي يلف مختلف قرى المحافظة جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، سُجل تهافت لافت لمرشحين الى السراي لتقديم طلباتهم.
وأشارت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، في حديث للـLBCI إلى أنه تم تأهيل أماكن للانتخاب في القرى الحدودية بالتنسبق مع مجلس الجنوب والبلديات ووزارة الداخلية، باستثناء كفركلا التي سينتخب أهلها في ثانوية الصباح في النبطية.
أخبار لبنان
الترشيحات
الانتخابات البلدية
النبطية
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