بري يستقبل وفودًا دولية ويبحث الأوضاع العامة في لبنان

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة إتيان بلان، في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.



واستقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وتم مناقشة آخر المستجدات السياسية والشؤون المتصلة بالوزارة.



وفي وقت لاحق، التقى بري وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن برئاسة الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، حيث تم تناول تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، مع التركيز على انتهاكات إسرائيل المستمرة لقرار 1701 وخرق اتفاق وقف إطلاق النار.