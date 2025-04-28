رئيس الجمهورية يستقبل مجلس نقابة الطيارين اللبنانيين ويؤكد دعم الدولة لقطاع الطيران

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، المجلس التنفيذي لنقابة الطيارين اللبنانيين برئاسة آلان جون ديب.



وفي مستهل اللقاء، عرض ديب التحديات التي يواجهها الطيارون اللبنانيون، مشيرًا إلى تفانيهم في عملهم رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، مطالبًا بتطوير قطاع الطيران بما يحافظ على تاريخه العريق وسلامة الملاحة الجوية، ويضمن حقوق الطيارين ويحد من هجرتهم.



من جهته، أشاد الرئيس عون بانضباط الطيارين اللبنانيين ومهنيتهم العالية، مثنيًا على شجاعتهم خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وأكد لهم دعمه الكامل، مؤكدًا عزم الدولة على تطوير قطاع الطيران ومواكبة إصلاح المؤسسات وتحقيق النهوض في البلاد.