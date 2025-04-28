وزارة الشؤون: تحويل المساعدات الماليّة للمستفيدين من "أمان"عن شهر نيسان إبتداءً من يوم غد

اكد المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعيّة في بيان حول التحويلات المالية عن شهر نيسان للمستفيدين من برنامج "أمان"،" بأنه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من البرنامج إبتداءً من الثلاثاء 29 نيسان 2025.



وقال:" يبلغ عدد المستفيدين 159,330 أسرة لبنانية، ما يعادل 754,863 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,383,185$".